Онана объяснил, почему не взял 1-й номер в МЮ

Голкипер Андре Онана объяснил, почему взял в "Манчестер Юнайтед" 24-й номер, а не 1-й.

В конце июня свитер с первым номером освободил Давид Де Хеа, однако купленный у "Интера" за 47.2 млн. фунтов Онана не стал его подбирать.



Вместо этого Онана сохранил номер, под которым выступал не только в "Интере", но и в "Аяксе". 27-летний камерунец объясняет любовь к 24-му номеру тем, что он родился 2 апреля.



"Мне просто нравится это число. Это мой День рождения, моя дата рождения. Для меня это замечательно, это красиво".



"Мне нравится эта футболка, потому что в этой футболке, под этим номером, мы многого добились, и я надеюсь, так будет и дальше", — цитирует Онана Daily Mirror.