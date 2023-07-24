Хау ответил на претензии конкурентов насчет трансфера Сен-Максимена

Эдди Хау Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ответил на претензии конкурентов по Премьер-Лиге насчет продажи вингера Аллана Сен-Максимена в саудовский "Аль-Ахли".

В данный момент Сен-Максимен находится на пороге перехода из "Ньюкасла" в "Аль-Ахли" стоимостью 30 миллионов фунтов, причем оба эти клуба контролируются Суверенным фондом Саудовской Аравии.

По информации The Athletic, конкуренты "Ньюкасла" готовы пожаловаться в Премьер-Лигу насчет легитимности этого трансфера, однако Хау не видит здесь никакой проблемы.

"В отношении трансферов мы руководствуемся теми же правилами, как и любой другой клуб Премьер-Лиги. Уверен, эта сделка будет соответствовать всем критериям в плане честности и будет проведена должным образом. Уверен, Премьер-Лига будет удовлетворена", — цитирует Хау BBC.


Метки Аль-Ахли, Ньюкасл, Премьер-Лига, Сен-Максимен, Хау

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1694

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 24.07.2023 12:42 # liverpool888
    Подозрение в том, что никто не пытается переманить его и оставить в АПЛ или в Европе, хоть и цена очень даже адекватная.
    Соответственно, на фоне отсутствия интереса других клубов, и возникают догадки и домыслы

    (ответить)

  2. tursa 24.07.2023 11:04 # tursa
    не за 100 же продают, 30 лямов копейки для футбола

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: