Хау ответил на претензии конкурентов насчет трансфера Сен-Максимена

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ответил на претензии конкурентов по Премьер-Лиге насчет продажи вингера Аллана Сен-Максимена в саудовский "Аль-Ахли".

В данный момент Сен-Максимен находится на пороге перехода из "Ньюкасла" в "Аль-Ахли" стоимостью 30 миллионов фунтов, причем оба эти клуба контролируются Суверенным фондом Саудовской Аравии.



По информации The Athletic, конкуренты "Ньюкасла" готовы пожаловаться в Премьер-Лигу насчет легитимности этого трансфера, однако Хау не видит здесь никакой проблемы.



"В отношении трансферов мы руководствуемся теми же правилами, как и любой другой клуб Премьер-Лиги. Уверен, эта сделка будет соответствовать всем критериям в плане честности и будет проведена должным образом. Уверен, Премьер-Лига будет удовлетворена", — цитирует Хау BBC.