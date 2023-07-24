Хау ответил на претензии конкурентов насчет трансфера Сен-Максимена
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ответил на претензии конкурентов по Премьер-Лиге насчет продажи вингера Аллана Сен-Максимена в саудовский "Аль-Ахли".
В данный момент Сен-Максимен находится на пороге перехода из "Ньюкасла" в "Аль-Ахли" стоимостью 30 миллионов фунтов, причем оба эти клуба контролируются Суверенным фондом Саудовской Аравии.
По информации The Athletic, конкуренты "Ньюкасла" готовы пожаловаться в Премьер-Лигу насчет легитимности этого трансфера, однако Хау не видит здесь никакой проблемы.
"В отношении трансферов мы руководствуемся теми же правилами, как и любой другой клуб Премьер-Лиги. Уверен, эта сделка будет соответствовать всем критериям в плане честности и будет проведена должным образом. Уверен, Премьер-Лига будет удовлетворена", — цитирует Хау BBC.
24.07.2023 11:00
Просмотров: 1694
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Подозрение в том, что никто не пытается переманить его и оставить в АПЛ или в Европе, хоть и цена очень даже адекватная.
Соответственно, на фоне отсутствия интереса других клубов, и возникают догадки и домыслы
(ответить)
не за 100 же продают, 30 лямов копейки для футбола
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий