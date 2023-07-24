"Челси" близок к покупке Элье Ваи

Элье Ваи "Челси" близок к приобретению перспективного нападающего "Монпелье" Элье Ваи.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Ваи забил 19 голов, включая четыре в течение 15 минут против "Лиона". Своей игрок за "Монпелье" Элье привлек внимание больших европейских клубов.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" выигрывает борьбу за Ваи, собираясь на предстоящий сезон отправить 20-летнего француза ивуарийского происхождения в аренду в свой дочерний клуб "Страсбур".

Добавим, у себя на родине Ваи известен не только своими достижениями на футбольном поле. В свое время Элье был исключен из академии "Кана" за то, что заставлял школьников мастурбировать перед ним в душе, а в 2021 году футболист разбил девушке нос в ночном клубе.


Метки Ваи, Монпелье, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2023 10:00

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  1. sausage 24.07.2023 10:40 # sausage
    Ахахаха, сук, 20 лет, а уже такой знаменитый! Го в Челси его быстрее)

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  2. tigerpool 24.07.2023 10:23 # tigerpool
    Добавим, у себя на родине Ваи известен не только своими достижениями на футбольном поле. В свое время Элье был исключен из академии "Кана" за то, что заставлял школьников мастурбировать перед ним в душе, а в 2021 году футболист разбил девушке нос в ночном клубе.

    С такими данными надо переходить в мю

    (ответить)

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