"Челси" близок к покупке Элье Ваи

"Челси" близок к приобретению перспективного нападающего "Монпелье" Элье Ваи.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Ваи забил 19 голов, включая четыре в течение 15 минут против "Лиона". Своей игрок за "Монпелье" Элье привлек внимание больших европейских клубов.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" выигрывает борьбу за Ваи, собираясь на предстоящий сезон отправить 20-летнего француза ивуарийского происхождения в аренду в свой дочерний клуб "Страсбур".



Добавим, у себя на родине Ваи известен не только своими достижениями на футбольном поле. В свое время Элье был исключен из академии "Кана" за то, что заставлял школьников мастурбировать перед ним в душе, а в 2021 году футболист разбил девушке нос в ночном клубе.