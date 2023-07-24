У Палиньи подозревают вывих плеча

У полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи подозревают вывих плеча, что может исключить его трансфер этим летом.

Палинья выдающимся образом провел свой дебютный сезон за "Фулхэм", чем привлек внимание "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Кроме того, только на прошлой неделе "Вест Хэм" предложил за Жоау 45 миллионов фунтов, услышав в ответ отказ.



Теперь "Фулхэму" будет проще удержать Палинью, однако причина для этого совсем не радостная — у 28-летнего португальца подозревают вывих плеча, сообщает Daily Mail.



Эту травму Палинья получил в предсезонном матче "Фулэма" против "Брентфорда" в Филадельфии в воскресенье. Жоау был заменен в перерыве поединка, выигранного "дачниками" со счетом 3:2.



В данный момент главный тренер "Фулхэма" Марку Силва и сам Палинья с нетерпением ожидают результатов углубленного обследования.