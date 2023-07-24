У Окслейд-Чемберлена есть три варианта
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен имеет три основных варианта для продолжения карьеры.
Напомним, "Ливерпуль" заранее подтвердил, что не будет продлевать истекающий в конце июня контракт Окслейд-Чемберлена, в результате чего Алекс покинул мерсисайдский клуб свободным агентом.
Не сумев стать основным игроком в "Ливерпуле", Окслейд-Чемберлен все равно обладает большой популярностью, и это привлекает клубы из Саудовской Аравии.
Также заполучить Алекса хочет турецкий "Бешикташ", который, как утверждает Daily Mirror, готов сделать 29-летнего англичанина своим самым высокооплачиваемым игроком.
Наконец, если Окслейд-Чемберлен пожелает остаться в Премьер-Лиге, "Брентфорд" готов предложить экс-игроку "Арсенала" контракт на один год.
Окслейд-Чемберлен пока не сделал свой выбор, но чувствует, что находится в хорошей физической форме и еще не сказал последнего слова на высоком уровне.
24.07.2023 08:00
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