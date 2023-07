Светская хроника за понедельник

"Тоттенхэм" проявил интерес к Килиану Мбаппе. Отъезд Фабиньо в Саудовскую Аравию задерживается из-за собак. Рубен Диаш готовит сюрприз для мамы Джека Грилиша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Тоттенхэм" находится среди клубов, проявивших интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе. (Marca)



Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд надеется стать игроком "Манчестер Юнайтед" до завершения месяца. (Teamtalk)



Трансфер полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в "Аль-Иттихад" задерживается, потому что в Саудовскую Аравию запрещен ввоз питбулей из Великобритании, и бразилец не может взять с собой двух любимых питомцев. (Daily Express)



Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара не собирается в Саудовскую Аравию. (talkSPORT)



"Челси" теряет терпение к своему нападающему Ромелу Лукаку, который не хочет уезжать в Саудовскую Аравию и ждет предложений от европейских грандов. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" возобновил переговоры о продаже своего вингера Хакима Зийеша в Саудовскую Аравию. (Teamtalk)



Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок к воссоединению с бывшим наставником "синих" Маурицио Сарри в "Лацио". (Nicolo Schira)



"Арсенал" и "Челси" вступили в борьбу за защитника "Монако" Акселя Дисаси. (The Sun)



"Манчестер Сити" было сказано, что защитник Йошко Гвардиол покинет "РБ Лейпциг" только за 87 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Фулхэм" готов заплатить "Эвертону" 7 млн. фунтов за вингера Демарая Грея. (The Sun)



"Вест Хэм" уверен в приобретении полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса за 40 млн. фунтов. (Football Insider)



"Вест Хэм" готов отпустить нападающего Джанлуку Скамакку в "Рому", если сможет приобрести Дивока Ориги из "Милана". (La Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни собирается сменить агентов, чтобы уйти в другой клуб в январе. (The Sun)



Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр направляется в "Марсель". (Foot Mercato)



Другое



Клубы третьего саудовского дивизиона ищут игроков на зарплату в 3,000 фунтов в неделю и готовы купить своим новичкам дом. (Daily Star)



Легенда "Сити" Давид Сильва собирается завершить игровую карьеру из-за серьезной травмы колена. (Relevo)



Различные ЛГБТ-организации критикуют капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона за решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии. (Evening Standard)



Сын Криштиану Роналду был замечен в футболке "Юнайтед". (Goal)



Защитник "Сити" Рубен Диаш купит новую сумочку маме своего партнера по команде Джека Грилиша после того, как его вырвало в старую во время празднования требла. (The Sun)