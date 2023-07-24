Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Тоттенхэм" проявил интерес к Килиану Мбаппе. Отъезд Фабиньо в Саудовскую Аравию задерживается из-за собак. Рубен Диаш готовит сюрприз для мамы Джека Грилиша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Тоттенхэм" находится среди клубов, проявивших интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе. (Marca)

Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд надеется стать игроком "Манчестер Юнайтед" до завершения месяца. (Teamtalk)

Трансфер полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в "Аль-Иттихад" задерживается, потому что в Саудовскую Аравию запрещен ввоз питбулей из Великобритании, и бразилец не может взять с собой двух любимых питомцев. (Daily Express)

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара не собирается в Саудовскую Аравию. (talkSPORT)

"Челси" теряет терпение к своему нападающему Ромелу Лукаку, который не хочет уезжать в Саудовскую Аравию и ждет предложений от европейских грандов. (La Gazzetta dello Sport)

"Челси" возобновил переговоры о продаже своего вингера Хакима Зийеша в Саудовскую Аравию. (Teamtalk)

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои близок к воссоединению с бывшим наставником "синих" Маурицио Сарри в "Лацио". (Nicolo Schira)

"Арсенал" и "Челси" вступили в борьбу за защитника "Монако" Акселя Дисаси. (The Sun)

"Манчестер Сити" было сказано, что защитник Йошко Гвардиол покинет "РБ Лейпциг" только за 87 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Фулхэм" готов заплатить "Эвертону" 7 млн. фунтов за вингера Демарая Грея. (The Sun)

"Вест Хэм" уверен в приобретении полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса за 40 млн. фунтов. (Football Insider)

"Вест Хэм" готов отпустить нападающего Джанлуку Скамакку в "Рому", если сможет приобрести Дивока Ориги из "Милана". (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни собирается сменить агентов, чтобы уйти в другой клуб в январе. (The Sun)

Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр направляется в "Марсель". (Foot Mercato)

Другое

Клубы третьего саудовского дивизиона ищут игроков на зарплату в 3,000 фунтов в неделю и готовы купить своим новичкам дом. (Daily Star)

Легенда "Сити" Давид Сильва собирается завершить игровую карьеру из-за серьезной травмы колена. (Relevo)

Различные ЛГБТ-организации критикуют капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона за решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии. (Evening Standard)

Сын Криштиану Роналду был замечен в футболке "Юнайтед". (Goal)

Защитник "Сити" Рубен Диаш купит новую сумочку маме своего партнера по команде Джека Грилиша после того, как его вырвало в старую во время празднования требла. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 24.07.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 24.07.2023 08:26 # liverpo0ol
    Good morning.
    Give me your fat wallet Yolanda the little bitch.

    (ответить)

  2. el-beatle 24.07.2023 08:15 # el-beatle
    Тоттенхэм" находится среди клубов, проявивших интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе. (Marca)

    Когда проходишь стажировку в редакции и нужно проявить себя.

    (ответить)

  3. hammersmith 24.07.2023 08:06 # hammersmith
    хахлы сасут (с) mihajlo

    Источник: http://fapl.ru/posts/101735/

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  4. tyhonovecky 24.07.2023 07:44 # tyhonovecky
    Есть пробитие!!!

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  5. drogba11cool 24.07.2023 07:15 # drogba11cool
    Хохлы кто? Хохлы контранступатели

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  6. bangladesh 24.07.2023 07:09 # bangladesh
    доброе утро потаскушки.

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  7. suddenly 24.07.2023 07:08 # suddenly
    Клубы третьего саудовского дивизиона ищут игроков на зарплату в 3,000 фунтов в неделю и готовы купить своим новичкам дом. (Daily Star)

    На фапле ищут кандидатов. Кто готов поехать?

    (ответить)

  8. admet 24.07.2023 07:06 # admet
    Привет вонючки, страдальцы, извращенцы и прочая херня фапла!

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