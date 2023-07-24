Владелец "Тоттенхэма" потребовал продать Кейна, если новый контракт будет невозможен

Владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис потребовал от президента клуба Даниэля Леви продать нападающего Харри Кейна, если тот не будет подписывать новый контракт.

Как известно, от контракта Кейна остается всего один год, и перспектива лишиться своего лучшего игрока через год безо всякой компенсации — особенно если Харри уйдет к кому-либо из конкурентов по Премьер-Лиге — не нравится боссам "Тоттенхэма".



По информации Daily Mail, Льюис не позволит Кейну дождаться истечения своего контракта. Поэтому Джо потребовал от Леви решить судьбу капитана сборной Англии уже этим летом — тем или иным образом.



В идеале "Тоттенхэм" хотел бы заключить с 29-летним Кейном новый контракт. Лондонский клуб готов увеличить зарплату до 400,000 фунтов в неделю.



Но если Кейн откажется от продления сотрудничества, как об этом сообщил ряд медиа на днях, то будет продан в это трансферное окно.



Ультиматум Льюиса означает, что "Манчестер Юнайтед" возвращается в борьбу за Кейна, хотя до сих пор единственным реальным претендентом на Харри считалась "Бавария", сделавшая уже два предложения насчет англичанина.



Ранее "Юнайтед" отказался от борьбы за Кейна, потому что Леви не хотел вести переговоры с конкурентом по Премьер-Лиге и просил за Харри свыше 100 миллионов фунтов.



Что касается "Баварии", то пока немецкий гранд не решился предложить более 70 млн. фунтов за Кейна.