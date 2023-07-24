"Бавария" предложит Кейну контракт на четыре года

"Бавария" планирует предложить нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну контракт на четыре года.

Ранее этим летом "Тоттенхэм" отклонил два предложения "Баварии" о покупке Кейна, однако чемпионы Бундеслиги собираются предпринять третью попытку заполучить Харри, которого "шпоры" оценивают в 100 миллионов фунтов.



Как сообщает Bild, самому Кейну "Бавария" собирается предложить контракт на четыре года, несмотря на то, что на следующей неделе капитану сборной Англии исполняется 30 лет.



Этот контракт будет предусматривать зарплату в размере свыше 20 млн. евро (17.3 млн. фунтов в год), что сделало бы Кейна одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Баварии" — на уровне с бывшим нападающим "Ливерпуля" Садио Мане.