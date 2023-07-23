"Челси" предложил 39 млн. фунтов за Олисе
"Челси" сделал предложение в 39 миллионов фунтов о покупке вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.
21-летний Олисе весьма уверенно провел сезон 2022/23, чем привлек внимание ряда больших клубов, а в марте впервые в своей карьере был вызван в молодежную сборную Франции U-21.
Как утверждает французское RMC Sport, ради более удобного графика платежей "Челси" предложил за Олисе больше тех 35 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Майкла с "Пэлас" в качестве отступных.
Сам Олисе уже дал согласие на переход в "Челси" и был "соблазнен проектом", который ему представил клуб со "Стэмфорд Бридж".
Однако "Челси" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", который рассматривает Олисе на замену Рияду Махрезу, направляющемуся в Саудовскую Аравию.
23.07.2023 23:00
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Мало, надо сотку предлагать
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