Почеттино уверяет, что Колуилл не уйдет
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не планирует отпускать защитника Леви Колуилла.
Перед предсезонным матчем против "Челси" наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби намекнул, что Колуилл может стать ключом к приобретению "синими" полузащитника "чаек" Мойсеса Кайседо.
Однако после победы 4:3 Почеттино дал понять, что в предстоящем сезоне Колуилл будет выступать за "Челси".
"Нам не нужно делать никаких заявлений".
"Он наш игрок, и он продолжит выступать за нас. Я им доволен, он хорошо сыграл сегодня — лучше, чем я ожидал, потому что это был его первый матч за нас после сезона в "Брайтоне".
"Но я думаю, он может стать одним из лучших центральных защитников в Англии", — цитирует Почеттино Sky Sports.
23.07.2023 22:00
Просмотров: 467
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: