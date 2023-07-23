Хадсон-Одои договорился с "Фулхэмом"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом".

Последние три недели Хадсон-Одои тренировался с командой U-21 "Челси", окончательно убедившись, что ему нет места в планах наставника "синих" Маурисио Почеттино.

Как утверждает Evening Standard, 22-летний англичанин настроен покинуть "Челси" как можно скорее и уже дал согласие на переход в "Фулхэм".

"Челси" приветствует предложения других клубов по Хадсон-Одои, пытаясь выручить побольше денег за Каллума. Поэтому сейчас "синие" также ведут переговоры с "Лацио".

С самим Хадсон-Одои "Лацио" пока не контактировал, вдобавок итальянский клуб ориентируется на аренду с обязательством по выкупу, тогда как "Фулхэм" готов сразу приобрести Каллума.


Метки Фулхэм, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2023 21:00

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