Марку Силва отказал "Аль-Ахли"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отклонил роскошное предложение "Аль-Ахли", чтобы остаться в лондонском клубом.

Напомним, "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии предлагал Силве двухлетний контракт стоимостью 40 миллионов фунтов.



Словно подавая пример своему нападающему Александару Митровичу, за которым охотится "Аль-Хиляль", Силва решил сохранить преданность "Фулхэму".



The Telegraph ожидает, что в ближайшее время португальский специалист, от действующего контракта которого остается один год, заключит новую сделку с "дачниками".



Вместе с новым контрактом Силва рассчитывает получить и поддержку на трансферном рынке. Сейчас "Фулхэм" находится на пороге подписания защитников Мохаммеда Салису из "Саутгемптона" с Калвином Бэсси из "Аякса" и нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.