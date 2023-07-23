Марку Силва отказал "Аль-Ахли"
Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отклонил роскошное предложение "Аль-Ахли", чтобы остаться в лондонском клубом.
Напомним, "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии предлагал Силве двухлетний контракт стоимостью 40 миллионов фунтов.
Словно подавая пример своему нападающему Александару Митровичу, за которым охотится "Аль-Хиляль", Силва решил сохранить преданность "Фулхэму".
The Telegraph ожидает, что в ближайшее время португальский специалист, от действующего контракта которого остается один год, заключит новую сделку с "дачниками".
Вместе с новым контрактом Силва рассчитывает получить и поддержку на трансферном рынке. Сейчас "Фулхэм" находится на пороге подписания защитников Мохаммеда Салису из "Саутгемптона" с Калвином Бэсси из "Аякса" и нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.
23.07.2023 20:00
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