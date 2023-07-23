"Ньюкасл" объявил о покупке Харви Барнса

Харви Барнс "Ньюкасл" объявил о приобретении вингера "Лестера" и сборной Англии Харви Барнса ориентировочной стоимостью в 38 миллионов фунтов.

Барнс заключил с "Ньюкаслом" контракт на пять лет и стал третьим новичком клуба с "Сент-Джеймс Парк" в это трансферное окно после перспективного юниора Янкубы Минте и игрока сборной Италии Сандро Тонали.

25-летний Барнс является продуктом академии "Лестера", забив 45 голов в 187 матчах после своего дебюта за первую команду "лис" в декабре 2016.

Вместе с "Лестером" Барнс завоевал Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021 году.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Барнса в плане результативности — Харви забил 13 голов в Премьер-Лиге, но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить вылет "Лестера" в Чемпионшип.

"Я доволен. Это удивительный клуб для меня и огромная возможность перейти и стать частью успешной команды, которая творит захватывающие вещи. Я в абсолютном восторге от того, что оказался здесь".

"Думаю, переход в такого рода команду является мечтой для атакующего игрока. Эта команда играет на высокой скорости, здесь большие требования к физической готовности, но вы можете видеть плоды этого по количеству моментов и голов. Думаю, я определенно гожусь для этого стиля", — сообщил Барнс.

Харви Барнс


Метки Барнс, Лестер, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 23.07.2023 18:36 # brown-ale
    Отличное приобретение для Касла! Усиление по сравнению с калекой французом.

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  2. burnley 23.07.2023 18:27 # burnley
    После первого тайма ведём 1:0.

    Пока нервно, но лучше чем можно было предположить. Главное, чтобы эти козлы не рассабились.

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  3. burnley 23.07.2023 18:19 # burnley
    ГООООООООООООООООООООООЛ ГООООООООООООЛ


    МОЗЕС МОЗЕС МОЗЕС.

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  4. burnley 23.07.2023 18:14 # burnley
    Забить не могут, хуесосы ебаные. Матерей их ебал

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  5. burnley 23.07.2023 18:12 # burnley
    Вперёд ублюдки! Вперёд тупые!

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  6. fiezzo 23.07.2023 18:09 # fiezzo
    Вся украинская бронетанковая дивизия сдалась русским без единого выстрела. 28 танков «Леопард» 2А4, 21 танк ПТ-91, 8 пушек «Краб» и 30 танков Т-72. В бронетанковых и механизированных частях также имеется 1098 боевых машин пехоты BWP-1.

    Надоело видимо тарасикам на минах подрываться

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  7. burnley 23.07.2023 18:04 # burnley
    Я, кстати, все таки поставил 100к на Спартак.

    Теперь от этих свиней зависит мой новой телек и два кресла на дачу.
    Надеюсь эти ублюдки не обосрутся дома против Оренбурга
    Меня успокаивает, что в МСК сейчас чисто Спартаковская погода и они жмут бургеров сейчас.
    Главное гавно не пропустить какое нибудь. Верим в команду

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