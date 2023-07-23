"Ньюкасл" объявил о покупке Харви Барнса

"Ньюкасл" объявил о приобретении вингера "Лестера" и сборной Англии Харви Барнса ориентировочной стоимостью в 38 миллионов фунтов.

Барнс заключил с "Ньюкаслом" контракт на пять лет и стал третьим новичком клуба с "Сент-Джеймс Парк" в это трансферное окно после перспективного юниора Янкубы Минте и игрока сборной Италии Сандро Тонали.



25-летний Барнс является продуктом академии "Лестера", забив 45 голов в 187 матчах после своего дебюта за первую команду "лис" в декабре 2016.



Вместе с "Лестером" Барнс завоевал Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021 году.



Минувший сезон стал лучшим в карьере Барнса в плане результативности — Харви забил 13 голов в Премьер-Лиге, но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить вылет "Лестера" в Чемпионшип.



"Я доволен. Это удивительный клуб для меня и огромная возможность перейти и стать частью успешной команды, которая творит захватывающие вещи. Я в абсолютном восторге от того, что оказался здесь".



"Думаю, переход в такого рода команду является мечтой для атакующего игрока. Эта команда играет на высокой скорости, здесь большие требования к физической готовности, но вы можете видеть плоды этого по количеству моментов и голов. Думаю, я определенно гожусь для этого стиля", — сообщил Барнс.



