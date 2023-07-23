"Ньюкасл" объявил о покупке Харви Барнса
"Ньюкасл" объявил о приобретении вингера "Лестера" и сборной Англии Харви Барнса ориентировочной стоимостью в 38 миллионов фунтов.
Барнс заключил с "Ньюкаслом" контракт на пять лет и стал третьим новичком клуба с "Сент-Джеймс Парк" в это трансферное окно после перспективного юниора Янкубы Минте и игрока сборной Италии Сандро Тонали.
25-летний Барнс является продуктом академии "Лестера", забив 45 голов в 187 матчах после своего дебюта за первую команду "лис" в декабре 2016.
Вместе с "Лестером" Барнс завоевал Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021 году.
Минувший сезон стал лучшим в карьере Барнса в плане результативности — Харви забил 13 голов в Премьер-Лиге, но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить вылет "Лестера" в Чемпионшип.
"Я доволен. Это удивительный клуб для меня и огромная возможность перейти и стать частью успешной команды, которая творит захватывающие вещи. Я в абсолютном восторге от того, что оказался здесь".
"Думаю, переход в такого рода команду является мечтой для атакующего игрока. Эта команда играет на высокой скорости, здесь большие требования к физической готовности, но вы можете видеть плоды этого по количеству моментов и голов. Думаю, я определенно гожусь для этого стиля", — сообщил Барнс.
23.07.2023 18:00
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Последние комментарии:
Отличное приобретение для Касла! Усиление по сравнению с калекой французом.
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После первого тайма ведём 1:0.
Пока нервно, но лучше чем можно было предположить. Главное, чтобы эти козлы не рассабились.
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ГООООООООООООООООООООООЛ ГООООООООООООЛ
МОЗЕС МОЗЕС МОЗЕС.
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Забить не могут, хуесосы ебаные. Матерей их ебал
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Вперёд ублюдки! Вперёд тупые!
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Вся украинская бронетанковая дивизия сдалась русским без единого выстрела. 28 танков «Леопард» 2А4, 21 танк ПТ-91, 8 пушек «Краб» и 30 танков Т-72. В бронетанковых и механизированных частях также имеется 1098 боевых машин пехоты BWP-1.
Надоело видимо тарасикам на минах подрываться
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Я, кстати, все таки поставил 100к на Спартак.
Теперь от этих свиней зависит мой новой телек и два кресла на дачу.
Надеюсь эти ублюдки не обосрутся дома против Оренбурга
Меня успокаивает, что в МСК сейчас чисто Спартаковская погода и они жмут бургеров сейчас.
Главное гавно не пропустить какое нибудь. Верим в команду
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