"Фулхэм" близок к покупке Рауля Хименеса

"Фулхэм" близок к покупке "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса за 5.5 млн. фунтов.

В данный момент над "Фулхэмом" нависла угроза расставания со своим бомбардиром Александаром Митровичем, который является целью для "Аль-Хиляля".



Ситуация с Митровичем заставила "Фулхэм" обратиться на трансферный рынок в поисках нападающего, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что "дачники" находятся на пороге компромисса с "Вулверхэмптоном" по Хименесу.



Сам Хименес уже согласился присоединиться к "Фулхэму" и в начале предстоящей недели должен пройти медобследование в лондонском клубе.



Добавим, в минувшем сезоне 32-летний мексиканец не забил ни одного гола за "волков".