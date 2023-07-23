"Эвертон" арендовал Данжуму у "Вильярреала"

Арно Данжума "Эвертон" взял в аренду на сезон 2023/24 вингера "Вильярреала" Арно Данжуму.

Данжума становится вторым новичком команды Шона Дайча этим летом после крайнего защитника Эшли Янга, подписанного свободным агентом.

26-летний голландец способен сыграть на нескольких позициях в атаке, включая центрального нападающего, как это ему часто приходилось делать в "Вильярреале".

Стоит отметить, что "Эвертон" — уже третий английский клуб в карьере Данжумы, который прежде выступал за "Борнмут", а вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Тоттенхэме".

Добавим, выступать за "ирисок" Данжума будет под 10-м номером.


Метки Вильярреал, Данжума, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2023 16:00

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