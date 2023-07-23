"Тоттенхэм" нервно отреагировал на пранк немецкого журналиста

Харри Кейн "Тоттенхэм" лишил аккредитации журналиста, который на пресс-конференцию главного тренера Анге Постекоглу принес футболку "Баварии" с именем нападающего "шпор" Харри Кейна.

Накануне журналист немецкого издания Bild Макс Шрадер устроил своего рода пранк, попытавшись вручить Постекоглу футболку "Баварии" с именем Кейна перед предсезонным матчем "шпор" против "Лестера" в Бангоке.

"Я не знаю, о чем вы говорите. Вы хорошо посмеялись? Отлично. Вы проделали большой путь для этого", — отреагировал Постекоглу на вопрос Шрадера о том, хорошо ли выглядит эта футболка.

Весьма показательно отреагировал на этот инцидент и "Тоттенхэм". Как сообщает Daily Mail, "шпоры" запретили Шрадеру посещать свои пресс-конференции, лишив журналиста аккредитации.

Тем временем, немецкая пресса сообщает, что супруга Кейна уже бороздит Баварию в поисках жилья для своей семьи.

Что касается запланированного на сегодня матча против "Лестера", то он был отменен из-за того, что сильный дождь превратил игровое поле в большую лужу.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2023 15:00

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