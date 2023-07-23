"Юнайтед" продал Теллеса в "Аль-Наср"

Алекс Теллес "Манчестер Юнайтед" объявил о продаже защитника Алекса Теллеса в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Теллес выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Порту" за 13.6 млн. фунтов в октябре 2020. На прошлый сезон Алекс был отправлен в аренду в "Севилью", где выиграл Лигу Европы.

Всего 30-летний бразилец провел 50 матчей за "Юнайтед", так и не сумев стать основным игроком "красных дьяволов".

В "Аль-Насре" Теллес воссоединился с бывшим нападающим "Юнайтед" Криштиану Роналду, который выступает за саудовский клуб с января.

Согласно слухам, "Юнайтед" получил за Теллеса 4 млн. фунтов. Зарплата Алекса в "Аль-Насре" составит 7 млн. фунтов в год.


Метки Аль-Наср, Манчестер Юнайтед, Теллес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2023 14:00

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