Крайний защитник Эшли Янг признался, что согласился на переход в "Эвертон" без колебаний.

Ранее в этом месяце 38-летний Янг присоединился к "Эвертону" свободным агентом, заключив контракт на один год.



Янг настолько стар, что помнит времена, когда играл бок о бок с главным тренером "Эвертона" Шоном Дайчем за "Уотфорд", и это было одним из важнейших факторов, почему Эшли выбрал "ирисок".



"Когда я играл вместе с ним, я знал, как он видит в футбол и как он играл в футбол. Он обладает настоящей страстью к футболу, и вы можете видеть это, когда он у бровки. Уже тогда я мог сказать, что он станет тренером".



"Он обладает победным духом, он обладает этой искрой, когда он заходит в раздевалку, и каждый чувствует, что тренер в раздевалке. Он победитель, и каждый разделяет его идеи. Думаю, он и клуб хорошо подходят друг другу. Все игроки прониклись тем, что он привнес в клуб".



"Здесь великолепные фанаты. Ты понимаешь это, когда играешь против "Эвертона" на "Гудисон Парк". Фанаты, тренер, игроки и масштаб клуба — это то, что привлекло меня".



"Думаю, я принял решение еще до того, как поговорил с Шоном. Последнее слово в любом случае было за мной, и когда тебе дается возможность играть за такой большой клуб, как "Эвертон", ты соглашаешься без колебаний", — цитирует Янга Liverpool Echo.