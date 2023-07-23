Варан чувствует, что МЮ может опередить "Сити"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан уверен, что его команде по силам навязать борьбу "Манчестер Сити" в новом сезоне.
В минувшем сезоне "Юнайтед" занял третье место в Премьер-Лиге, но реальным конкурентом "Сити" не был, уступив взявшему титул соседу 14 очков.
Более того, "Юнайтед" уже 10 лет не выигрывает Премьер-Лигу, однако Варан верит, что в сезоне 2023/23 расстановка сил в Манчестере может измениться.
"Мы должны верить. Порой разница между хорошей командой и командой топ-уровня кроется в мышлении. Это новый сезон и всякое возможно. Настичь "Сити" — это большой вызов, но мы готовы к этому".
"Премьер-Лигу очень сложно выиграть. С каждым годом конкуренция становится выше и выше. Каждая команда здесь сильна, а уровень очень высок, поэтому ты должен быть готов к этому вызову. Это будет сложно, но мы готовы сражаться за каждый матч", — сообщил Варан ESPN.
23.07.2023 12:00
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Ты что долбоеб мухоморов объелся?)))
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Ахахахаха реально баран
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