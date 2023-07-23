Варан чувствует, что МЮ может опередить "Сити"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан уверен, что его команде по силам навязать борьбу "Манчестер Сити" в новом сезоне.

В минувшем сезоне "Юнайтед" занял третье место в Премьер-Лиге, но реальным конкурентом "Сити" не был, уступив взявшему титул соседу 14 очков.



Более того, "Юнайтед" уже 10 лет не выигрывает Премьер-Лигу, однако Варан верит, что в сезоне 2023/23 расстановка сил в Манчестере может измениться.



"Мы должны верить. Порой разница между хорошей командой и командой топ-уровня кроется в мышлении. Это новый сезон и всякое возможно. Настичь "Сити" — это большой вызов, но мы готовы к этому".



"Премьер-Лигу очень сложно выиграть. С каждым годом конкуренция становится выше и выше. Каждая команда здесь сильна, а уровень очень высок, поэтому ты должен быть готов к этому вызову. Это будет сложно, но мы готовы сражаться за каждый матч", — сообщил Варан ESPN.