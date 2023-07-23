Силва подтвердил, что он и Митрович получили предложения из Саудовской Аравии

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва подтвердил, что он и его нападающий Александар Митрович получили предложения из Саудовской Аравии.

Напомним, "Аль-Ахли" предложил Силве двухлетний контракт стоимостью 40 миллионов фунтов. В то же время "Аль-Хиляль" сражается за Митровича, выразив готовность заплатить "Фулхэму" 30 млн. фунтов за Александара.



На пресс-конференции перед предсезонным матчем против "Брентфорда" Силва коснулся этой темы, но отказался обсуждать свою ситуацию, а также заявил, что Митрович сам должен принять решение.



"Я дал ответ своему клубу и не буду говорить об этой ситуации здесь. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить о предложениях и этой ситуации".



"Я уже говорил вам раньше и повторю снова, что мне не нужно произносить много слов. Я демонстрировал свою преданность этому футбольному клубу. Я совершенно предан этому футбольному клубу".



"Митрович? Должен признать, это не идеальная ситуация. Не потому, что он получил предложение, а из-за самой этой ситуации".



"Как вы знаете, он не сыграет завтра, он не играл в среду, он не трудится должным образом со своими партнерами по команде, и поэтому я говорю, что это не идеальный сценарий".



"Меня это не беспокоит, когда ты не контролируешь это как тренер. Потому что лично я бы предпочел другой сценарий".



"Я уже поговорил с Митро, и он знает мое мнение. Я здесь, чтобы стараться изо всех сил ради каждого из своих игроков, заботиться о них во всех отношениях. Порой это индивидуальные решения, которые должны принять они сами", — цитирует Силву Sky Sports.