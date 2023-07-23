Лапорт сталь целью для "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" хочет приобрести центрального защитника "Манчестер Сити" Эмерика Лапорта.

В минувшем сезоне Лапорт был последним выбором главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на своей позиции, проигрывая конкуренцию Рубену Диашу, Джону Стоунсу, Натану Аке и Мануэлю Аканджи.



Лапорт сыграл лишь 24 матча за обладателей требла в минувшем сезоне, а дополнительно отдалить Эмерика от стартового состава "Сити" может Йошко Гвардиол, переговоры о покупке которого из "РБ Лейпциг" находятся в продвинутой стадии.



Как утверждает Daily Star, Лапорт настроен на смену клуба, и этой ситуацией хочет воспользоваться "Пэлас". "Орлам" придется выложить около 35 миллионов фунтов, чтобы заполучить 29-летнего игрока сборной Испании.



Добавим, у Лапорта остается еще два года по контракту с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю. В январе 2018 Эмерик был куплен "Сити" у "Атлетика" за 58 млн. фунтов.