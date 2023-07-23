Кукурелья: "Я пришел в "Челси" не на один год"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья в очередной раз заверил, что собирается остаться в лондонском клубе.

Купленный год назад у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов Кукурелья весьма неудачно отыграл свой дебютный сезон за "Челси", финишировав с "синими" на 12-м месте в Премьер-Лиге.



Ранее летом ходили слухи, что "Челси" открыт к продаже Кукурельи, однако 25-летний испанец никуда не собирается, планируя показать фанатам "синих" свой лучший футбол в новом сезоне.



"Я много всего читал (насчет возможного трансфера), но я счастлив здесь. Я пришел сюда ради проекта. Конечно, первый сезон оказался непростым, но не только для меня, а для всех игроков. Потому что ты не можешь быть счастлив, когда не побеждаешь. Ты не можешь быть счастлив, когда не играешь хорошо".



"Но это в прошлом, и тренер сказал, что хочет, чтобы я остался и был частью команды. Я очень счастлив и стараюсь изо всех сил ради команды. Также я хочу показать фанатам и своим партнерам по команде, каков мой уровень".



"Я понимаю критику, потому что люди злятся на тебя и на тренера, если ты не играешь хорошо. Но в то же время люди должны понимать, что мы являемся такими же людьми, как и вы. Мы — человеческие создания, и порой у нас есть личная жизнь и проблемы вне футбола".



"Порой ты стараешься изо всех сил, но твои мысли не в порядке. Конечно, тебе непросто, когда люди говорят плохие вещи про тебя, но это в прошлом. Я очень счастлив в этот предсезонный период. Я очень сосредоточен на том, чтобы хорошо провести этот сезон. Я полон энергии, потому что я знаю свои качества, и если я сосредоточусь на том, что делаю, я смогу показать себя с лучшей стороны. Я пришел сюда не только на один год. Мне нравится проект, идеи, команда", — сообщил Кукурелья ESPN.