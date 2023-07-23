Хендерсон проходит медобследование перед трансфером в "Аль-Иттифак"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон проходит медобследование перед подписанием контракта с "Аль-Иттифаком".

На текущей неделе "Ливерпуль" принял предложение "Аль-Иттифака" по Хендерсону в размере 12 миллионов фунтов плюс бонусы.



А в минувшую среду 33-летний англичанин покинул тренировочный лагерь "Ливерпуля" в Германии и вернулся на родину.



Как сообщает Liverpool Echo, Хендерсон приступил к медобследованию еще в пятницу вечером, пройдя первичные тесты в Манчестере.



Когда все формальности будут улажены, Хендерсон сможет улететь в Хорватию, где возглавляемый легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом "Аль-Иттифак" проводит тренировочный сбор.