Фернандеш обещает, что капитанская повязка не изменит его поведение

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не изменит свою манеру поведения после того, как получил капитанскую повязку на постоянной основе.

На текущей неделе Фернандеш был утвержден новым капитаном "Юнайтед", сменив в этой роли защитника Харри Магуайра. Соответствующее решение было принято главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом лично.



В прошлом Фернандеша неоднократно критиковали за его поведение на поле, открытое выражение возмущения и симуляции — например после поражения 7:0 от "Ливерпуля" в минувшем сезоне легенда "Юнайтед" Гари Невилл назвал поступок Бруну "позорным".



Несмотря на это, Фернандеш не собирается меняться. 28-летний португалец обещает, что с повязкой на рукаве он останется прежним игроком.



"Я должен оставаться прежним, потому что это именно это привело меня к капитанству и заставило тренера принять это решение. Ему нравится, что я из себя представляю, как я веду себя, как тренируюсь и как играю. Ты должен улучшать свою игру изо дня в день, но я рад, как идут мои дела, и я должен поддерживать этот стандарт".



"Он (Тен Хаг) произнес речь перед всем коллективом — он хотел, чтобы каждый это услышал. Каждый уже знал о ситуации с Эйчем (Магуайром), но никто не знал, кто станет новым капитаном. И он сделал это на командном собрании, когда все были вместе. Нам нужно чаще так собираться и решать вопросы внутри".



"Он (Магуайр) поздравил меня и сказал, что очень рад за меня. Я понимаю, что в данный момент он не в лучшем положении. Должно быть, ему сложно, но я рад стать капитаном, и у нас всегда были хорошие отношения", — цитирует Фернандеша The Guardian.