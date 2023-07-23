"Бавария" следит за Фабиньо

"Бавария" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо.

Еще на прошлой неделе "Ливерпуль" согласился отпустить Фабиньо в саудовский "Аль-Иттихад" за 40 миллионов фунтов, из-за чего 29-летний бразилец не полетел с "красными" на тренировочный сбор в Германию.



Как утверждает Sky Sport Germany, Фабиньо действительно близок к переходу в "Аль-Иттихад", но если сделка по какой-либо причине сорвется, "Бавария" будет готова вмешаться.



Сам Фабиньо осведомлен об интересе "Баварии", чьи боссы находятся в прекрасных отношениях с его агентом Жорже Мендешем, и готов рассмотреть вариант с переездом в Мюнхен, если не сможет уехать в Саудовскую Аравыию на зарабротки.



Как бы то ни было, Фабиньо хочет уладить вопрос со своим будущим как можно скорее.