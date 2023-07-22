Де Дзерби допускает обмен Кайседо на Колуилла

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби допустил, что его клуб обменяет своего полузащитника Мойсеса Кайседо на защитника "Челси" Леви Колуилла.

Ранее этим летом "Челси" отклонил предложение "Брайтона" в 30 миллионов фунтов о покупке Колуилла, который сезон 2022/23 провел у "чаек" на правах аренды. "Синие" совершенно не желают отпускать Леви.



А прямо сейчас два клуба продолжают переговоры насчет Кайседо, однако "Челси" не готов заплатить запрашиваемые "Брайтоном" 100 млн. фунтов.



Де Дзерби не исключает, что преодолеть сторонам разногласия по Кайседо поможет как раз Колуилл.



"Я горжусь Леви, потому что он продемонстрировал свои качества в национальной команде (на Чемпионате Европы U-21), и я очень рад за него. Я люблю его, но он не наш игрок. Так что есть два открытых вопроса. Не только насчет Кайседо, но и насчет Колуилла, и, возможно, это будет обмен", — цитирует Де Дзерби Daily Express.