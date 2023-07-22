"Фулхэм" согласовал покупку Салису

"Фулхэм" согласовал покупку полузащитника "Саутгемптона" Мохаммеда Салису за 15 миллионов фунтов.

Риск лишиться своего главного тренера Марку Силвы и своего лучшего бомбардира Александара Митровича, которых манят в Саудовскую Аравию, заставил "Фулхэм" резко активизироваться на трансферном рынке.



"Фулхэм" уже вернул вингера Виллиана, согласовал покупку защитника "Аякса" Калвина Бэсси за 18 млн. фунтов, а сейчас, сообщает talkSPORT, достиг договоренности с "Саутгемптоном" насчет Салису.



Салису сыграл 80 матчей за "Саутгемптон" после своего перехода из "Реал Вальядолид" в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний ганец провел 28 поединков, но не смог предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги.