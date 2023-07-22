"Челси" обратился к "Аяксу" насчет Кудуса
"Челси" обратился к "Аяксу" насчет приобретения атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.
В апреле Кудус отказался от продления на 12 месяцев своего рассчитанного до 2025 года контракта с "Аяксом", чтобы этим летом уйти на повышение.
Считается, что приоритетным направлением для Кудуса является Премьер-Лига. В последние недели и месяцы Мохаммеда сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон".
Как сообщает The Athletic, теперь в борьбу за Кудуса вступил "Челси", причем "синие" уже близки к договоренности с 22-летним игроком сборной Ганы об условиях личного контракта.
В минувшем сезоне Кудус забил 18 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах за "Аякс" во всех соревнованиях.
Добавим, Кудус является большим универсалом, успев сыграть на семи различных позициях после своего дебюта в голландском футболе — от опорника до центрального нападающего. Но преимущественно Мохаммед действует на правом фланге.
22.07.2023 21:00
Просмотров: 162
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: