"Челси" обратился к "Аяксу" насчет Кудуса

"Челси" обратился к "Аяксу" насчет приобретения атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

В апреле Кудус отказался от продления на 12 месяцев своего рассчитанного до 2025 года контракта с "Аяксом", чтобы этим летом уйти на повышение.



Считается, что приоритетным направлением для Кудуса является Премьер-Лига. В последние недели и месяцы Мохаммеда сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон".



Как сообщает The Athletic, теперь в борьбу за Кудуса вступил "Челси", причем "синие" уже близки к договоренности с 22-летним игроком сборной Ганы об условиях личного контракта.



В минувшем сезоне Кудус забил 18 голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах за "Аякс" во всех соревнованиях.



Добавим, Кудус является большим универсалом, успев сыграть на семи различных позициях после своего дебюта в голландском футболе — от опорника до центрального нападающего. Но преимущественно Мохаммед действует на правом фланге.