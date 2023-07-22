"Аль-Хиляль" заинтересован в Кейне

"Аль-Хиляль" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Будущее Кейна этим летом является предметом интенсивных спекуляций. Судя по всей Харри не собирается продлевать свой контракт, от которого остается один год, и это ставит "Тоттенхэм" в сложное положение.



Если "Тоттенхэм" не продаст Кейна этим летом, через год Харри может уйти свободным агентом — возможно, даже к конкуренту по Премьер-Лиге. Чтобы предотвратить это, "шпоры" могли бы продать своего лучшего игрока за рубеж уже этим летом.



До сих пор считалось, что из зарубежных клубов Кейн рассматривает только вариант с "Баварией", однако Sky Sports утверждает, что "Аль-Хиляль" также готов побороться за 29-летнего англичанина.



"Аль-Хиляль" уже провел переговоры с посредниками, но пока не обращался напрямую к "Тоттенхэму". Также саудовский клуб имеет виды на выставленного на трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.