"Ливерпуль" уверен в приобретении Лавиа
"Ливерпуль" уверен в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа до конца месяца.
Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил свой центр поля с помощью Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, однако внезапно возникший интерес из Саудовской Аравии к Джордану Хендерсону и Фабиньо заставляет "красных" продолжать искать усиление для полузащиты.
По информации Football Insider, "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с "Саутгемптоном" по Лавиа, которого также хотят "Арсенал" и "Челси".
"Ливерпуль" ожидает достичь компромисса с "Саутгемптоном" уже на следующей неделе. Пока что "святые" требуют за 19-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов, тогда как "красные" не хотят платить сильно больше 40 млн. фунтов.
Уверенности "Ливерпулю" придает то обстоятельство, что сам Лавиа выразил желание присоединиться к команде Юргена Клоппа.
22.07.2023 19:00
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это футбол или баскетбол? почему на главное странице одни негры в новостях?
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