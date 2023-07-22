"Ливерпуль" уверен в приобретении Лавиа

Ромео Лавиа "Ливерпуль" уверен в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа до конца месяца.

Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил свой центр поля с помощью Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, однако внезапно возникший интерес из Саудовской Аравии к Джордану Хендерсону и Фабиньо заставляет "красных" продолжать искать усиление для полузащиты.

По информации Football Insider, "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с "Саутгемптоном" по Лавиа, которого также хотят "Арсенал" и "Челси".

"Ливерпуль" ожидает достичь компромисса с "Саутгемптоном" уже на следующей неделе. Пока что "святые" требуют за 19-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов, тогда как "красные" не хотят платить сильно больше 40 млн. фунтов.

Уверенности "Ливерпулю" придает то обстоятельство, что сам Лавиа выразил желание присоединиться к команде Юргена Клоппа.


Метки Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kk1000-7 22.07.2023 19:05 # kk1000-7
    это футбол или баскетбол? почему на главное странице одни негры в новостях?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: