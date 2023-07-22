Гвардиола обсудил с Уолкером интерес "Баварии"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что обсудил со своим защитником Кайлом Уолкером интерес "Баварии".

33-летний Уолкер занимает высокое место в списке трансферных целей "Баварии", которая готова предложить ему контракт сразу на два года с опцией продления на третий.



Гвардиола осведомлен об интересе своего бывшего клуба к Уолкеру и уже поговорил с Кайлом об этом, но решение пока не принято.



"Я разговаривал с Кайлом, и все в порядке. Поэтому давайте теперь посмотрим, что будет. Но я не могу ничего вам сказать, потому что он все еще размышляет об этом. Жоау (Канселу) здесь, и он был важен для нас в прошлом. Он вернулся и является частью коллектива, поэтому посмотрим", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.