Артета пока не принял решение по Пепе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не принял решение по вингеру Николя Пепе.
Стоивший "Арсеналу" 72 миллиона фунтов четыре года назад Пепе не поехал с командой Артеты в предсезонное турне по США, что было воспринято как сигнал о намерении "канониров" продать Николя.
На самом деле Пепе просто травмирован, что откладывает решение по 28-летнему ивуарийцу, который забил восемь голов за сезон аренды в "Ницце".
"В данный момент он восстанавливается после травмы, и поэтому его нет здесь".
"Он провел прошлый сезон в аренде, и мы, конечно, хотели получить от этой аренды гораздо больше, чем получили. Мы посмотрим, когда он вернется в строй. Тогда мы будем понимать свои планы и примем правильное решение для него", — цитирует Артету Daily Mirror.
22.07.2023 17:00
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Последние комментарии:
Себя обоссы дибил.
Посмотри кого покупал Сити в прошлые годы и кто переходил в Арсенал,за исключением некоторых....
А за титул порешаем в следующем сезоне,в прошедшем ,базару зира Сити был мощнее и лучше.
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Кста, за 3 прошедших года в составе остались только Тирни и Пепе(числятся). С учетом того, что Арсик постоянно проваливается на трансферном рынке в плане продаж(их нет). То и получается, что купили абсолютно новую тиму, деньги решают. Только попробуйте теперь гейгунеры высрать что-то в сторону Сити. Обосу нах)
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Обамеянг сравнил свою связку с Лакасеттом и Пепе с атакующим трио "Ливерпуля".
reams
Топчик, ура.
Теперь линия атаки уже точно лучшая в лиге
gunars
Бизнескар! Молодцы. Поздравляю с отличным трансфером.
Трепещите враги! Всех на колени поставим.
mixmaster
Шах и мат, аутисты
al-faarabi
_________________Лено_________________
Беллерин__Сократис__Ругани__Тирни
________________Джака_________________
______Торрейра_________Себальос_____
Пепе________Ляказетт_______Обамеянг
очень сильно выглядит, особенно скоростная атака, которая будет карать при малейшей ошибке
Хе-хе)
Источник: http://fapl.ru/posts/72450/?c=1
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