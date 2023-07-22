Артета пока не принял решение по Пепе

Николя Пепе Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не принял решение по вингеру Николя Пепе.

Стоивший "Арсеналу" 72 миллиона фунтов четыре года назад Пепе не поехал с командой Артеты в предсезонное турне по США, что было воспринято как сигнал о намерении "канониров" продать Николя.

На самом деле Пепе просто травмирован, что откладывает решение по 28-летнему ивуарийцу, который забил восемь голов за сезон аренды в "Ницце".

"В данный момент он восстанавливается после травмы, и поэтому его нет здесь".

"Он провел прошлый сезон в аренде, и мы, конечно, хотели получить от этой аренды гораздо больше, чем получили. Мы посмотрим, когда он вернется в строй. Тогда мы будем понимать свои планы и примем правильное решение для него", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2023 17:00

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  1. vanich 22.07.2023 17:27 # vanich
    Себя обоссы дибил.
    Посмотри кого покупал Сити в прошлые годы и кто переходил в Арсенал,за исключением некоторых....
    А за титул порешаем в следующем сезоне,в прошедшем ,базару зира Сити был мощнее и лучше.

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  2. high-malvern 22.07.2023 17:21 # high-malvern
    Кста, за 3 прошедших года в составе остались только Тирни и Пепе(числятся). С учетом того, что Арсик постоянно проваливается на трансферном рынке в плане продаж(их нет). То и получается, что купили абсолютно новую тиму, деньги решают. Только попробуйте теперь гейгунеры высрать что-то в сторону Сити. Обосу нах)

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  3. high-malvern 22.07.2023 17:16 # high-malvern
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Обамеянг сравнил свою связку с Лакасеттом и Пепе с атакующим трио "Ливерпуля".

    reams

    Топчик, ура.
    Теперь линия атаки уже точно лучшая в лиге

    gunars

    Бизнескар! Молодцы. Поздравляю с отличным трансфером.
    Трепещите враги! Всех на колени поставим.


    mixmaster

    Шах и мат, аутисты


    al-faarabi

    _________________Лено_________________
    Беллерин__Сократис__Ругани__Тирни
    ________________Джака_________________
    ______Торрейра_________Себальос_____
    Пепе________Ляказетт_______Обамеянг

    очень сильно выглядит, особенно скоростная атака, которая будет карать при малейшей ошибке

    Хе-хе)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72450/?c=1

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