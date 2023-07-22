Артета пока не принял решение по Пепе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не принял решение по вингеру Николя Пепе.

Стоивший "Арсеналу" 72 миллиона фунтов четыре года назад Пепе не поехал с командой Артеты в предсезонное турне по США, что было воспринято как сигнал о намерении "канониров" продать Николя.



На самом деле Пепе просто травмирован, что откладывает решение по 28-летнему ивуарийцу, который забил восемь голов за сезон аренды в "Ницце".



"В данный момент он восстанавливается после травмы, и поэтому его нет здесь".



"Он провел прошлый сезон в аренде, и мы, конечно, хотели получить от этой аренды гораздо больше, чем получили. Мы посмотрим, когда он вернется в строй. Тогда мы будем понимать свои планы и примем правильное решение для него", — цитирует Артету Daily Mirror.