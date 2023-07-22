"Челси" обдумывает покупку Мбаппе

В ближайшие дни "Челси" может предпринять попытку приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

На текущей неделе главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что ему не хватает нападающих. Этим летом "синие" приобрели Николя Джексона и Кристофера Нкунку, но в то же время избавились от Пьер-Эмерика Обамеянга с Каем Хаверцем и, вероятно, продадут Ромелу Лукаку, а Армандо Бройя набирает форму после тяжелой травмы.



Очень удачно для "Челси" подвернулась возможность заполучить Мбаппе, который после отказа продлевать свой истекающий через год контракт был отцеплен от предсезонного турне ПСЖ по Японии и Южной Корее и выставлен на трансфер.



По информации Football.London, "Челси" уже проделал определенную работу за кулисами над трансфером Мбаппе и вскоре может выдвинуть предложение о покупке 24-летнего француза.



Переход в "Челси" позволил бы Мбаппе воссоединиться с Почеттино, который тренировал его в ПСЖ, а также со своими партнерами по сборной в лице Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле и Нкунку.



Также к Мбаппе существует интерес из Саудовской Аравии, чьи клубы готовы приютить Килиана даже на один сезон — прежде чем нападающий осуществит свою мечту насчет "Реала".