"Фулхэм" согласовал покупку Бэсси

"Фулхэм" согласовал приобретение защитника "Аякса" Калвина Бэсси за 21 миллион евро (18 млн. фунтов).

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Фулхэм" выдвинул стартовое предложение по Бэсси в размере 15 млн. фунтов.



Эта сумма не устроила "Аякс", однако два клуба продолжили переговоры и в итоге сошлись на 18 млн. фунтов. Также "Фулхэм" пообещал поделиться долей с последующей перепродажи игрока, сообщает The Athletic.



Теперь Бэсси сможет обсудить условия личного контракта с "дачниками" и пройти медобследование. Ожидается, что все формальности будут завершены на предстоящей неделе.



23-летний нигериец, которым также интересовался "Брайтон", должен стать первым новичком команды Марку Силвы в это трансферное окно, если не считать вернувшегося в клуб после истечения контракта Виллиана.