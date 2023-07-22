"Фулхэм" согласовал покупку Бэсси

Калвин Бэсси "Фулхэм" согласовал приобретение защитника "Аякса" Калвина Бэсси за 21 миллион евро (18 млн. фунтов).

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Фулхэм" выдвинул стартовое предложение по Бэсси в размере 15 млн. фунтов.

Эта сумма не устроила "Аякс", однако два клуба продолжили переговоры и в итоге сошлись на 18 млн. фунтов. Также "Фулхэм" пообещал поделиться долей с последующей перепродажи игрока, сообщает The Athletic.

Теперь Бэсси сможет обсудить условия личного контракта с "дачниками" и пройти медобследование. Ожидается, что все формальности будут завершены на предстоящей неделе.

23-летний нигериец, которым также интересовался "Брайтон", должен стать первым новичком команды Марку Силвы в это трансферное окно, если не считать вернувшегося в клуб после истечения контракта Виллиана.


Метки Аякс, Бэсси, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2023 15:00

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