"Саутгемптон" отказался продать Ливраменто в "Ньюкасл" за 30 млн. фунтов

Тино Ливраменто "Саутгемптон" отклонил новое предложение "Ньюкасла" о покупке крайнего защитника Тино Ливраменто.

По информации talkSPORT, "Ньюкасл" предложил за Ливраменто 30 миллионов фунтов, однако "Саутгемптон" ответил отказом.

"Саутгемптон" требует за Тино значительно больше — аж 50 млн. фунтов. Столь заградительная цена объясняется нежеланием "святых" продавать 20-летнего англичанина.

Добавим, Ливраменто сыграл 34 матча за "Саутгемптон" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" в 2021 году. Однако из-за полученной в апреле 2022 травмы крестообразных связок колена Тино лишь дважды выходил на поле в минувшем сезоне.


Метки Ливраменто, Ньюкасл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2023 14:00

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