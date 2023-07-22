Коллимор советует "Ливерпулю" идеальную замену для Фабиньо

Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что Мойсес Кайседо из "Брайтона" стал бы идеальной заменой для полузащитника "красных" Фабиньо.

Как известно, Фабиньо не полетел с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Германию. Вместо этого 29-летний бразилец получил возможность обсудить свой переход в "Аль-Иттихад" стоимостью 40 миллионов фунтов.



Коллимор чувствует, что теперь "Ливерпулю" нужен еще один полузащитник, и Стэн видит идеальный вариант, для которого "красным" пришлось бы обновить свой трансферный рекорд, потому что "Брайтон" оценивает Кайседо в 100 млн. фунтов.



"Думаю, чтобы заменить Фабиньо, "Ливерпуль" должен раскошелиться на Мойсеса Кайседо из "Брайтона". И хотя для него это могло бы быть немного рано, превосходным дополнением к команде Клоппа стал бы Бубакар Камара из "Астон Виллы" — временами он был исключительно хорош в прошлом сезоне. Впрочем, я не думаю, что "Астон Вилла" захочет его продать этим летом".



"Если они ищут полузащитника оборонительного плана на следующие четыре-пять лет, то Кайседо был бы моим выбором. Было бы очень хорошо воссоединить его с Алексисом Макаллистером, его бывшим партнером по "Брайтону". Эта пара обеспечивала потрясающие результаты в прошлом сезоне. Как бы то ни было, "Ливерпулю" нужно пригласить еще одного игрока в свою полузащиту", — цитирует Коллимора Daily Mirror.