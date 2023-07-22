Де Дзерби допускает продажу Кайседо

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби подтвердил, что полузащитник Мойсес Кайседо может покинуть клуб этим летом.

Кайседо считается целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако этот трансфер под вопросом, потому что "Брайтон" установил за свою звезду цену в 100 миллионов фунтов, взяв переход Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир.



Де Дзерби не уверен, что Кайседо останется в "Брайтоне", и предупреждает свой клуб, что заменить 21-летнего эквадорца, который пропустит предсезонный матч против "Челси" в субботу, будет непросто.



"Давайте подождем и посмотрим, что случится с Кайседо. И тогда мы будем знать, что нам нужно сделать. Я еще не разговаривал с ним, но я, конечно, хотел бы его сохранить".



"Если он уйдет, нам нужно будет купить другого отличного игрока с теми же характеристиками и качествами. Их сложно найти. Он здесь, он тренируется уже три дня. Но ему нужно время, чтобы набрать форму. Прямо сейчас есть вероятность, что он уйдет в это окно".



"Сколько он стоит? Устанавливать за него цену — не моя задача. Было бы очень сложно заменить его. Но трансферное окно не закрыто, поэтому нам нужно подождать. Он не сыграет против "Челси" завтра — он еще не готов", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.