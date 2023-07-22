Артета подтвердил, что Партей не покинет "Арсенал"

Томас Партей Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Томас Партей не покинет клуб этим летом.

На протяжении последних недель Партея активно сватали в Саудовскую Аравию. Пресса также сообщала, что "Арсенал" может пригласить Ромео Лавиа из "Саутгемптона" на место Томаса.

Однако Артета по-прежнему рассчитывает на Партея и всецело ожидает, что 30-летний голландец останется в "Арсенале".

"Да. Каждый раз, когда я разговариваю с ним, он говорит, что останется с нами. В этих спекуляциях совершенно ничего нет".

"Бесспорно, Томас Партей — суперважный игрок для нас и для меня. Мы хотим, чтобы он был в команде, вне всяких сомнений", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Партей

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2023 11:00

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  1. m777 22.07.2023 12:30 # m777
    И правильно, проведет своим мегаболтом по губам Родри и других шитюков

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  2. abse 22.07.2023 11:31 # abse
    Он уже голландец?

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  3. easports 22.07.2023 11:28 # easports
    а вот это топ решение. теперь я спокоен за ПЗЩ.

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  4. quavo 22.07.2023 11:23 # quavo
    Партей райс центр серьезный. Арсик радует

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  5. superglor 22.07.2023 11:07 # superglor
    Вроде совсем недавно покупали его за ахулиард денег, а ему уже 30, ничего толком не показал и теперь не могут слить его даже арабам. Менеджмент Арсеноля!

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