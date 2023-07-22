Артета подтвердил, что Партей не покинет "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Томас Партей не покинет клуб этим летом.
На протяжении последних недель Партея активно сватали в Саудовскую Аравию. Пресса также сообщала, что "Арсенал" может пригласить Ромео Лавиа из "Саутгемптона" на место Томаса.
Однако Артета по-прежнему рассчитывает на Партея и всецело ожидает, что 30-летний голландец останется в "Арсенале".
"Да. Каждый раз, когда я разговариваю с ним, он говорит, что останется с нами. В этих спекуляциях совершенно ничего нет".
"Бесспорно, Томас Партей — суперважный игрок для нас и для меня. Мы хотим, чтобы он был в команде, вне всяких сомнений", — цитирует Артету Daily Mail.
22.07.2023 11:00
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Последние комментарии:
И правильно, проведет своим мегаболтом по губам Родри и других шитюков
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Он уже голландец?
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а вот это топ решение. теперь я спокоен за ПЗЩ.
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Партей райс центр серьезный. Арсик радует
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Вроде совсем недавно покупали его за ахулиард денег, а ему уже 30, ничего толком не показал и теперь не могут слить его даже арабам. Менеджмент Арсеноля!
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