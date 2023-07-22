Артета подтвердил, что Партей не покинет "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Томас Партей не покинет клуб этим летом.

На протяжении последних недель Партея активно сватали в Саудовскую Аравию. Пресса также сообщала, что "Арсенал" может пригласить Ромео Лавиа из "Саутгемптона" на место Томаса.



Однако Артета по-прежнему рассчитывает на Партея и всецело ожидает, что 30-летний голландец останется в "Арсенале".



"Да. Каждый раз, когда я разговариваю с ним, он говорит, что останется с нами. В этих спекуляциях совершенно ничего нет".



"Бесспорно, Томас Партей — суперважный игрок для нас и для меня. Мы хотим, чтобы он был в команде, вне всяких сомнений", — цитирует Артету Daily Mail.