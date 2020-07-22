Тен Хаг сказал "Юнайтед", что думает насчет Гринвуда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что он дал рекомендацию своему клубу насчет ситуации с нападающим Мейсоном Гринвудом.

Как известно, Гринвуд не играет за "Юнайтед" с января 2022. Мейсон до сих пор отстранен от тренировок и матчей, хотя еще в феврале с него сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



В данный момент "Юнайтед" продолжает внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина, и Тен Хаг лишь вынужден ждать, что решат боссы клуба.



"Это решение клуба. Конечно, я высказал свои идеи и мнения, но это решение клуба. Все мы должны смириться с этим".



"Хочу ли я сохранить его? Я особо не могу говорить об этом. Как я и сказал, я выразил свое мнение насчет этого, поэтому давайте посмотрим, что случится и каким будет решение", — цитирует Тен Хага Sky Sports.