Почеттино уверен, что сможет вернуть Стерлинга в лучшую форму

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уверен, что ему по силам вернуть вингера Рахима Стерлинга в его лучшую форму.

Прошлым летом "Челси" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Стерлинга из "Манчестер Сити", однако в сезоне 2022/23 Рахим был бледной тенью того игрока, который блистал у "горожан".



28-летний англичанин столкнулся с травмами и забил лишь шесть голов за "Челси" в рамках Премьер-Лиги, где "синие" финишировали на 12-м месте.



В прессе даже появились слухи, что "Челси" может избавиться от Стерлинга после одного сезона, однако у Почеттино другие планы на бывшего игрока "Ливерпуля".



"Думаю, он может быть важным игроком для нас. Он в наших планах".



"Он может быть полезен команде во многих вещах. Мы уверены, что сможем добиться от него лучшей игры и что он будем помогать команде достигать поставленных целей", — цитирует Почеттино BBC.



Сам Стерлинг тоже сделал выводы из неудачного сезона. Например, Рахим избавился от лишнего веса и привел в порядок свое питание.



"По ходу сезона я сменил свою диету. Я решил попробовать кое-что немного другое, чего не пробовал раньше, и в результате набрал несколько килограммов".



"Думаю, у меня слегка был лишний вес, несколько раз у меня возникали проблемы с задней поверхностью бедра, что особенно чувствовалось в концовке", — сообщил Стерлинг.