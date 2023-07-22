"Интер" интересуется Скамаккой

"Интер" проявляет интерес к нападающему "Вест Хэма" Джанлуке Скамакке.

На прошлой неделе "Интер" свернул переговоры с "Челси" насчет Ромелу Лукаку и теперь заново ищет себе нападающего.



По информации Evening Standard, целью номер один "Интера" является Фоларин Балоган из "Арсенала", однако "канониры" хотят за 22-летнего игрока 50 миллионов фунтов.



Если "Арсенал" не снизит свою цену за Балогана, ярко себя проявившего за сезон аренды в "Реймсе", "Интер" будет готов переключиться на Скамакку, который только прошлым летом был куплен "Вест Хэмом" у "Сассуоло" за 35.5 млн. фунтов.



Скамакка весьма неудачно провел свой дебютный английский сезон, отметившись лишь 11 появлениями в стартовом составе и забив только три гола в рамках Премьер-Лиги.



24-летний итальянец открыт к возвращению в Серию А, но ему нужны гарантии насчет регулярной игровой практики.