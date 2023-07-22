Новые лица в Премьер-Лиге: Джексон, Торрес, Тимбер

Летняя трансферная кампания идет полным ходом и клубы Премьер-Лиги активно работают над усилением состава. Вашему вниманию — три важных трансфера "Челси", "Астон Виллы" и "Арсенала".





Николя Джексон



"Вильярреал" — "Челси", 32 млн. фунтов



В сезоне 2022/23 у "Челси" многое не получалось, и в первую очередь у команды были большие проблемы с забитыми голами. В нападении в основном использовался Кай Хаверц, но он был не единственным виновником слабой игры команды впереди.



В итоге количество голов "Челси" отличалось от ожидаемого (xG) на 13.89 (только у "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" реализация была хуже), и нет ничего удивительного, что именно с поиска форварда клуб начал свою работу на летнем рынке.



Довольно неожиданно первым подписанным форвардом стал Николя Джексон из "Вильярреала", чье имя было не так уж известно — в январе он едва не присоединился к сражавшемуся за выживание "Борнмуту". Впрочем, Джексон идеально вписывается в стратегию, которую избрал "Челси" при Тодде Бели. Это молодой и перспективный игрок, который способен прогрессировать в Западном Лондоне.



Родившийся в Гамбии, самой маленькой стране в материковой части Африки, Джексон вырос в соседнем Сенегале и впоследствии присоединился к "Львам Теранги" на международном уровне. Он провел свое детство в городе Зигинчор, расположенном на западе, и присоединился к местной команде "Тилене". Однако самой сильной команде региона "Каса Спортс" не понадобилось много времени, чтобы заметить талант Джексона — уже в 16 лет он стал играть в основе этой команды.



Как и у многих сенегальских футболистов до него, большой прорыв у Джексона случился, когда его купил европейский клуб. Его прибытие не вызвало особых фанфар, а "Вильярреал" даже не удосужился объявить о его подписании летом 2019 года.



Он изо всех сил пытался заявить о себе в первые дни своего пребывания в "желтой субмарине", но был отдал в аренду "Мирандесу", забив в клубе из Сегунды всего один гол в 16 матчах. Он вернулся в "Вильярреал", поджав хвост, но осознание того, насколько сложно проявить себя в испанском футболе, помогло Джексону. Играя за клубную команду Б, он забил пять голов и сделал семь результативных передач, что помогло его команде повыситься в Сегунду.



В сезоне 2021/22 он начал привлекаться к матчам основы, но получил травму бедра. Зато в сезоне 2022/23 Джексон уже заявил о себе на полную силу — он завершил чемпионат с 12 забитыми голами.



В игре Джексона может нравиться многое — он хорошо завершает голевые моменты, что, наверное, и впечатлило больше всего скаутов "Челси". Его послужной список очень выгодно отличается от некоторых из лучших молодых игроков в мире. Ни один игрок в возрасте до 21 года не может похвастаться лучшим показателем забитых голов без учета пенальти за 90 минут, чем Джексон, в топ-5 лиг Европы в сезоне 2022/23, причем его показатели лучше, чем у Эвана Фергюсона, Юссуфы Мукоко и Джамала Мусиалы.



В прошлом сезоне у Джексона было 62% успешных обводок, и этот результат был шестым в топ-5 лиг Европы. Он также хорошо владеет мячом, и любит подбирать его далеко от штрафной, стремительно продвигаясь к воротам. Его движение без мяча — еще одна "изюминка" игрока. В такой команде, как "Вильярреал", привыкшей владеть мячом (по этому показателю выше "субмарины" только "Барселона" и "Реал"), не удивительно быть техничным и сильным в обращении с мячом, и Джексон очень быстро адаптировался к игре команды.



Редкий молодой игрок является законченным продуктом, и у Джексона есть слабые стороны — он пока что очень слаб в игре головой, выиграв всего 29% воздушных дуэлей. Для сравнения — Харри Кейн выигрывает в среднем половину верховых мячей. Также есть вопросы по игре спиной к воротам, но тут важно понимать, что Джексон играл в "Вильярреале", который редко создает ситуации, когда нападающий находится в таком положении.



Логично, что Джексона сравнивают с его знаменитым соотечественником Садио Мане, и стоит отметить, что у него есть много общего с бывшим нападающим "Ливерпуля". Если он будет прогрессировать в "Челси", то может стать новым лидером сборной Сенегала.



Пау Торрес



"Вильярреал" — "Астон Вилла", 33 млн. фунтов



Возможно, самым захватывающим аспектом перехода Пау Торреса в "Астон Виллу" является его воссоединение с главным тренером Унаи Эмери. 26-летний Торрес покидает команду из своего родного города ради амбициозного проекта в Бирмингеме — он был капитаном команды Унаи Эмери во времена, когда "желтая субмарина" выиграла Лигу Европы в 2021 году.



Именно тогда акции Пау Торреса сильно выросли/6 и его начали сватать в Премьер-Лигу — в основном в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Обдумывали его трансфер "Бавария", "Реал" и "Барселона", и в "Вильярреале" надеялись, что все эти топ-клубы устроят аукцион за игрока, но ни один из них не постучался с конкретным предложением, и пришлось отпускать защитника к Унаи Эмери в "Астон Виллу".



Эмери вместе с новым спортивным директором "Виллы" Мончи даже удалось перевести часть денег за Пау Торреса в разряд потенциальных бонусов. Так как же "Вилле" удалось заполучить игрока, которым интересовалось столько топ-клубов?



Главный тренер "Виллы" точно знает, насколько хорош Торрес, и смог заглянуть за пределы кажущихся слабостей игрока — касающихся его физической подготовки и отсутствия агрессии, — которые, похоже, оттолкнули другие клубы.



Эмери также знает, насколько восприимчив Торрес к его методам тренировок. Это должно помочь игроку освоиться в новой среде в Англии и быстро адаптироваться к требованиям Премьер-Лиги.



После своего впечатляющего дебютного сезона Эмери стал самым влиятельным человеком в клубе, помимо совладельцев Савириса и Уэса Эденса, и при назначении в ноябре прошлого года ему были предоставлены гарантии солидных трат на трансферноы рынке. Так что если первоначальные расходы на центрального защитника кажутся высокими, то это потому, что Торрес был целью — хотя и амбициозной — с самого начала.



Реальность такова, что второе лето подряд "Вилла" подписала дорогого центрального защитника, выигравшего Лигу Европы, из испанского клуба. Однако первой задачей Торреса будет показать, что он лучше тех центральных защитников, которые уже есть в клубе.



Предсезонка даст Эмери и его тренерскому штабу лучшее представление о сильнейшей паре из четырех игроков, претендующих на два места в команде. Можно рассмотреть широко обсуждаемый вариант перевода Эзри Консы на место правого защитника, выполняющего роль, аналогичную той, которую взял на себя Хуан Фойт в "Вильярреале" под руководством Эмери.



Однако, скорее всего, нас ждет регулярная ротация пар центральных защитников, поскольку календарь "Виллы" будет насыщеннее за счет участия в (как они надеются) в групповом этапе Лиги Конференций.



Тот факт, что он впервые надолго уезжает из дома, принесет Торресу трудности, но наличие испаноязычной команды тренеров, с которой он знаком, несомненно, поможет процессу адаптации. Отдел по уходу за игроками "Виллы", возглавляемый Филом Роско, также пытается помочь новоприбывшим освоиться.



Диего Карлосу и Алексу Морено потребовалось время, чтобы адаптироваться к новым условиям в прошлом сезоне, поскольку они покинули Испанию, почти не говоря по-английски, и то же самое будет и с недавно женившимся Торресом. Что может помочь, так это то, что он является 10-м испанским игроком, которого подписала "Вилла". Есть надежда, что он станет, скорее, Карлосом Куэльяром, чем Хосе Анхелем Креспо. Эмери, кажется, не сомневается, что его соотечественник будет блистать.



Юрриен Тимбер



"Аякс" — "Арсенал", 38.6 млн. фунтов



"Арсенал" продолжает работу на трансферном рынке и, кроме подписания Кая Хаверца и Деклана Райса, также оформил покупку у "Аякса" универсального защитника Юрриена Тимбера. Долгое время считалось, что главным претендентом на Тимбера является "Манчестер Юнайтед", но "Арсенал" сумел перехватить игрока, выразив готовность отдать за него 45 миллионов евро.



Одной из главных проблем на ключевом отрезке минувшего сезона для "Арсенала" стала травма Вильяма Салиба — французский защитник проводил отменный сезон и оказался незаменимым для Артеты, тогда как Роб Холдинг и близко не стал той заменой Салиба, которая нужна была в важнейших матчах. Тимбер — как раз тот игрок, который, кроме всего прочего, будет страховать Салиба. Он одинаково эффективен в роли правого и центрального защитника и во многом в этом дублирует еще и Бена Уайта, предоставляя Микелю Артете массу тактических вариантов в обороне — в том числе возможность сыграть в трех центральных защитников.



Удивительно, что Тимбер оказался в "Арсенале", хотя весь последний год его сватали в "Манчестер Юнайтед", где работает его бывший менеджер по "Аяксу" Эрик Тен Хаг. Как только Тен Хаг пришел в "Юнайтед", Тимбера сразу же стали связывать с "красными дьяволами", но, по всей видимости, "красные дьяволы" просто не были готов заплатить 45 миллионов евро, тогда как "Арсенал" посчитал данную сумму приемлемой. "Аякс" не спешил с продажей, так как у игрока было еще два года по контракту, потому — "Арсеналу" пришлось принять условия "Аякса".



Почему "Арсенал" оказался тем клубом, который счел нужным немного переплатить, но все же заполучить Тимбера? Самое сильное качество игрока сборной Нидерландов — потрясающее хладнокровие в работе с мячом, в том числе — под давлением. Тимбер великолепен в техническом плане — ни один игрок Эредивизии в прошлом сезоне не сделал больше коротких передач, чем Юрриен.



Для такой команды, как "Арсенал", это умение Тимбера будет бесценным активом. Стоит отметить, что в среднем 75 передач за матч — показатель Тимбера, который значительно выше, чем у любого игрока "Арсенала" в прошлом сезоне. Конечно, нужно делать скидку на то, что "Аякс" в большинстве матчей Эредивизии доминирует на поле, а у "Арсенала" в Премьер-Лиге будут более серьезные противники, но все равно — такие показатели очень сильно характеризуют игру Тимбера.



Есть в игре Тимбера и компоненты, над которым еще нужно работать — при росте 182 см он не очень хорошо играет на втором этаже и мог бы лучше действовать в единоборствах, которые не являются его козырем. В роли правого защитника он не является лучшим вариантом для постановки на дальнюю штангу при стандартах, а вдобавок довольно часто ошибается и может занимать неправильную позицию при обороне ворот. Но большинство своих позиционных помарок Тимбер готов компенсировать отменными скоростными данными — как рывком, так и скоростью на дистанции.



Трудно придраться к Тимберу, но все же отметим и тот факт, что он не очень хорош при выполнении длинных передач — над этим компонентом игры ему придется работать, так как защитники "Арсенала" часто используют дальние забросы на чужую половину поля, и от Тимбера Артета будет ждать прогресса в данной составляющей игры.



Будет интересно посмотреть, как Артета станет использовать Тимбера: в качестве напарника для Салиба в центре обороны или в роли правого защитника, с переводом в центр поля Бена Уайта. Так же с нынешним подбором защитников Артета может использовать схему игры в трех защитников как по ходу игры, так и в изначальной тактической схеме.



Сейчас Тимбер выглядит идеальным подписанием для "Арсенала", так как является молодым игроком, способным прогрессировать, хорошо подходит по своим игровым параметрам Премьер-Лиге и "Арсеналу", является универсальным игроком, дающим Артете большой выбор тактических вариантов в защите.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru