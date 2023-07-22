Вивель покинул роль технического директора в "Челси"

Технический директор "Челси" Кристофер Вивель ушел со своего поста после семи месяцев работы в клубе.

Сделав себе имя в "РБ Лейпциг", где он отвечал за комплектацию состава и скаутскую работу на всех возрастных уровнях, в декабре 2022 Вивель получил назначение в "Челси".



Фактически Вивель пришел на место Петра Чеха, от которого новые владельцы "Челси" избавились в рамках масштабной чистки от представителей предыдущего режима.



Тодд Бели и партнеры поручили 36-летнему немцу задачу по созданию глобальной футбольной структуры из семейства клубов-сателлитов.



Однако Evening Standard сообщает, что теперь Вивель решил отойти от дел. Решение Кристофера добавит полномочий спортивным директорам "Челси" Полу Уинстенли и Лоуренсу Стюарту.



Точные причины ухода Вивеля неясны, однако Бели и партнеры вполне довольны работой Уинстенли и Стюарта и, вероятно, не будут приглашать кого-либо на место Кристофера.