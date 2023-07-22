Тен Хаг подтвердил, что хочет купить нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил свое желание приобрести "правильного человека" в нападение.

Согласно слухам, теперь целью номер один "Юнайтед" среди нападающих является 20-летний Расмус Хейлунд из "Аталанты".



Тен Хаг не стал обсуждать конкретные имена, но признал, что хочет добавить команде нападающего, и "Юнайтед" уже работает в этом направлении.



"В наших силах заполучить правильного человека. Мы знаем свои цели".



"Мы делаем все возможное, прикладываем все усилия, чтобы это случилось. Нам требуется усиление в этой зоне".



"Я осведомлен насчет финансов, правил ФФП. Внутри "Юнайтед" мы делаем все возможное, чтобы достичь цели".



"В том числе в прошлом сезоне, мы доказали, что можем быть очень успешны в плане забитых голов. У нас было не так много нападающих. Мы мы все равно были очень успешны в плане забитых голов. Я ожидаю большего от наших атакующих игроков. Ожидаю игры более высокого уровня. Я сказал, что мы должны поднять планку. Я ожидаю большего от всех наших игроков. Поэтому от атакующих игроков, но также от всех игроков команды мы ожидаем больше голов", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".