Рис Джеймс воссоединился с "Челси"

Защитник Рис Джеймс присоединился к "Челси" в рамках предсезонного турне по США.

Едва приступив к тренировкам после летнего отпуска, Джеймс пожаловался на боль в колене и был отправлен на углубленное обследование.



А перед самым отъездом команды Маурисио Почеттино в Америку 23-летний англичанин почувствовал себя плохо и в качестве меры предосторожности остался дома.



Эта ситуация вызвала беспокойство у фанатов "Челси", особенно в свете проблем Джеймса со здоровьем в прошлом сезоне, однако Evening Standard может подтвердить, что Рис уже прилетел в Соединенные Штаты и в пятницу провел тренировку с командой.



Теперь Почеттино предстоит оценить состояние Джеймса и решить, готов ли Рис, пропустивший победу 5:0 над "Рексемом", принять участие в предсезонном матче против "Брайтона" в субботу.



В рамках американского турне "Челси" также предстоит сыграть против "Ньюкасла", "Фулхэма" и дортмундской "Боруссии".