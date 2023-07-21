"Кристал Пэлас" уверен в возвращении Захи

"Кристал Пэлас" уверен в возвращении вингера Уилфрида Захи.

Как известно, контракт Захи с "Пэлас" истек еще в конце июня. Уилфрид пока не ответил на предложение "орлов" о новой сделке с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Новый контракт с "Пэлас" является одним из четырех основных вариантов для Захи, свои "офферы" которому также сделали "Лацио", "Фенербахче" и "Аль-Наср".



Вместе с тем Заха не смог привлечь серьезное внимание больших европейских клубов, поэтому на "Селхерст Парк" уверены, что смогут уговорить Уилфрида вернуться.



Evening Standard уточняет, что в финансовом отношении предложение "Пэлас" уступает только "Аль-Насру", однако 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара скептичен насчет переезда в Саудовскую Аравию.