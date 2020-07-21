Обамеянг ушел из "Челси" в "Марсель"

"Марсель" объявил о приобретении нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг присоединился к "Челси" только в сентябре прошлого года, перебравшись из "Барселоны" по сделке стоимостью 10.3 млн. фунтов.



С тех пор бывший капитан "Арсенала" забил всего три гола в 22 матчах, трижды отличившись в течение октября. Во второй половине сезона 34-летний габонец был редким гостем на поле, не попав в заявку "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов.



Как отмечает BBC, ни "Челси", ни "Марсель" не упоминают, что французский клуб заплатил какие-либо деньги за трансфер Обамеянга.