Обамеянг ушел из "Челси" в "Марсель"
"Марсель" объявил о приобретении нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Обамеянг присоединился к "Челси" только в сентябре прошлого года, перебравшись из "Барселоны" по сделке стоимостью 10.3 млн. фунтов.
С тех пор бывший капитан "Арсенала" забил всего три гола в 22 матчах, трижды отличившись в течение октября. Во второй половине сезона 34-летний габонец был редким гостем на поле, не попав в заявку "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов.
Как отмечает BBC, ни "Челси", ни "Марсель" не упоминают, что французский клуб заплатил какие-либо деньги за трансфер Обамеянга.
21.07.2023 21:05
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Последние комментарии:
Бизнес-кар даже и не думает останавливаться.
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Ахахаха, Мората, "голевое животное", Лукаку, Обамеянг))) Когда эти пенсы успокоятся и перестанут смешить народ своими супер-трансферами?
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Пенисы 100% ещё и доплатили)
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21.07.2023 17:55 #
narcot
Я выходной сегодня. Сходил на маник, педик, бровки, забрал три пары nb. Кайф)
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руские пидорасы, вас надо убивать, как собак диких!
БАЗА
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Просто бабки на ветер. Бизнескар!
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Абама конечно лох знатный. Ели свалил в путу за мечтой выиграть хоть что-то, затем пришет типа к своему тухлому, а того и поперли через недельку. В итоге нихера не выиграл, просрал еще один год и ушел доигрывать во Францию.
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