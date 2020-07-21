Обамеянг ушел из "Челси" в "Марсель"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Марсель" объявил о приобретении нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг присоединился к "Челси" только в сентябре прошлого года, перебравшись из "Барселоны" по сделке стоимостью 10.3 млн. фунтов.

С тех пор бывший капитан "Арсенала" забил всего три гола в 22 матчах, трижды отличившись в течение октября. Во второй половине сезона 34-летний габонец был редким гостем на поле, не попав в заявку "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов.

Как отмечает BBC, ни "Челси", ни "Марсель" не упоминают, что французский клуб заплатил какие-либо деньги за трансфер Обамеянга.


Метки Марсель, Обамеянг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2023 21:05

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  1. hachidlo 21.07.2023 21:59 # hachidlo
    Бизнес-кар даже и не думает останавливаться.

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  2. sausage 21.07.2023 21:59 # sausage
    Ахахаха, Мората, "голевое животное", Лукаку, Обамеянг))) Когда эти пенсы успокоятся и перестанут смешить народ своими супер-трансферами?

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  3. narcot 21.07.2023 21:45 # narcot
    Пенисы 100% ещё и доплатили)

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  4. takernotagiver 21.07.2023 21:42 # takernotagiver
    21.07.2023 17:55 #
    narcot

    Я выходной сегодня. Сходил на маник, педик, бровки, забрал три пары nb. Кайф)

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  5. tyhonovecky 21.07.2023 21:28 # tyhonovecky
    руские пидорасы, вас надо убивать, как собак диких!

    БАЗА

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  6. suddenly 21.07.2023 21:27 # suddenly
    Просто бабки на ветер. Бизнескар!

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  7. gerrard08 21.07.2023 21:22 # gerrard08
    Абама конечно лох знатный. Ели свалил в путу за мечтой выиграть хоть что-то, затем пришет типа к своему тухлому, а того и поперли через недельку. В итоге нихера не выиграл, просрал еще один год и ушел доигрывать во Францию.

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