Тен Хаг объяснил покупку Онана

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему он приобрел голкипера Андре Онана.

Несмотря на то, что у Тен Хага была возможность оставить Давида Де Хеа, который получил "Золотую перчатку" в минувшем сезоне, Эрик решил потратить 47.2 млн. фунтов на приглашение Онана из "Интера".



Тен Хаг ожидает, что Онана будет так же надежен в воротах, как и Де Хеа, но при этом будет активно участвовать в розыгрыше мяча через пас, чего Давиду явно не хватало.



"Как и всегда, самое важное для голкипера — сохранять свои ворота на замке, и это не делается в одиночку. Следовательно, тебе нужен очень хороший порядок в обороне, что довольно очевидно. Но также нужны вратарские способности, чтобы сохранять ворота на замке. Это первый критерий хорошего голкипера".



"Но в наши дни футбол также требует хорошего выхода из обороны через пас, и Андре обладает этими качествами по розыгрышу мяча. Тебе нужно и то, и другое. Поэтому, конечно, мы счастливы, да".



"Он обладает физической мощью и характером, и он так стремится побеждать. Он так хочет выигрывать трофеи, и он поможет команде. Поможет достичь более высоких уровней", — сообщил Тен Хаг официальному веб-сайту "Юнайтед".