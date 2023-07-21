"Астон Вилла" хочет купить Доку

Согласовав покупку Муссы Диаби из "Байера", "Астон Вилла" также хочет заполучить вингера "Ренна" Жереми Доку.

Накануне стало известно, что "Вилла" достигла договоренности с "Байером" насчет стоимости Диаби, который забил 14 голов и отдал 11 результативный передач в 48 матчах минувшего сезона.



По информации The Guardian, "Вилла" согласилась заплатить за Муссу 50 миллионов евро (43.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Это будет рекордный трансфер для "Виллы", которая в борьбе за 24-летнего француза опередила "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду.



Также "Вилла" работает над приобретением Доку. По слухам, бирмингемский клуб уже сделал одно предложение в 20 млн. фунтов и сейчас готовит второе в размере 25 млн. фунтов.



21-летний бельгиец, которого ранее сватали в "Ливерпуль", отметился семью голами и четырьмя результативными передачами в 35 матчах минувшего сезона.



Помимо Диаби и Доку, "Вилла" также хочет приобрести крайнего защитника и нападающего.