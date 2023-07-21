"Форест" согласовал покупку Эланги за 15 млн. фунтов

"Ноттингем Форест" согласовал приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Эланга сыграл только 16 матчей, поэтому главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил избавиться от Энтони для пополнения своего трансферного бюджета.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" согласился отпустить Элангу в "Форест" за 15 миллионов фунтов. Теперь Энтони сможет обсудить условия личного контракта с "лесниками".



Ожидается, что 21-летний игрок сборной Швеции немедленно прервет турне "Юнайтед" по США, чтобы вернуться на родину и уладить нюансы, связанные со своим трансфером.



Также Sky Sports подтверждает, что "Форест" продолжает переговоры с "Юнайтед" о покупке голкипера Дина Хендерсона, который сезон 2022/23 провел у "лесников" на правах аренды.